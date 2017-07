Keskkooli või gümnaasiumi väga heade või heade tulemustega lõpetanud inimestelt on mõistlik muutuvas maailmas õppida ja küsida. Oma ala tipud näevad iga päev ja teavad hästi, mis eriala on mõistlik õppida, et tulevikus oleks hing rahul ja leib laual. Millest oleks tark valikuid tehes lähtuda?