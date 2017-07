Sääse hooldekodu sissepääsu juude rajatakse tänavu kaldtee. Tamsalu vallavanem Riho Tell sõnas, et praegu on liikumispuudega inimestel raskusi ise õue pääsemisega. Samuti remonditakse üks hooldekodu koridoridest. Tööd teeb Helmar Ehitus OÜ.