Haljala vallavanem võitis kihlveo vallasekretäriga

"Pean õigeks ja õiglaseks, et suurvalda ei tule," lausus Aadel.

Ta lisas, et tal on väga hea meel ka selle üle, et valitsuse otsus tõi talle võidu kihlveos vallasekretäriga ning nüüd on tal oodata pudelit vahuveini.

Vallavanem lausus, et valitsuse otsustamatus pani valla ooterežiimile ning nüüd tuleb kõik rauad tulle panna ning hakata kiiresti omapoolseid otsuseid tegema.

"Kaotatud aeg tuleb tasa teha, aga õnneks on töömotivatsioon nüüd kõrge," lisas Leo Aadel.