Aqva spordikeskus peab sünnipäeva kehalise kasvatuse tunniga

Parimad on plaanis välja selgitada jõu-, vastupidavus-, kiirus-, koordinatsiooniharjutustes, jooga põhiasendites ja meeskonnamängudes.

Aqva spordikeskuse müügijuht Robert Salep rääkis, et tegemist on klassikalise spordipäevaga nagu kooliajal ja kõik on oodatud.

"Vaatame, mis välja tuleb. Eesmärk on end sportlikult hästi ja lõbusalt tunda. Meie majaga ei saa kokku käia see, et tuleme kokku ja sööme torti ning läheme laiali," ütles Salep, kes lisas, et ükski ala pole kontimurdev.

Aqva aasta kohta sõnas müügijuht, et see on olnud tegus. "Põnev ja üllatusrohke. Oleme kindlasti Lääne-Virumaa spordielu elavdanud," märkis Salep, kes ütles, et talvisel perioodil oli neil igas kuus 4000 külastust. "Inimestele läheb see maja korda ja pakub huvi," sõnas Robert Salep.

Halva ilma korral peetakse spordipäev Aqva spordikeskuse ruumides.