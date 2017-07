Jevgeni Ossinovski, ma väga palun, kehtestage juba see magusamaks ära. Ženja, käi ikka pinda oma partneritele valitsuses, et ükski suhkrut sisaldav aine enam ilma maksuta müügile ei pääseks. Pange selline purakas, et isegi unenäos ei tule mõte limpsist! Ja mitte ainult jookidest, vaid söökidest ka! Ja hea president, kuuluta see seadus juba ometi välja.