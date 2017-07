Kultuuriminister Indrek Saar ütles, et riigi senised tegevused sidusama ühiskonna nimel on andud oodatud tulemusi. Seda kinnitavad nii 2016. aasta lõimumisvaldkonna arengukava aruanne kui ka tänavu korraldatud integratsiooniseire. “Paranenud on muukeelsete inimeste eesti keele oskus ning ligipääs kultuurile, samuti on vähenenud määratlemata kodakondsusega inimeste hulk,” lausus Saar.