Maagilisel 07.07.2017 abiellub kümme paari

Lääne-Viru maavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ütles, et numbrimaagiaga kuupäevad on alati olnud populaarsed. "07.07.2017, 17.07.2017 ja 27.07.2017. Sel aastal täitusid need abiellumispäevad kiiresti ja kõiki soovijaid ei saanudki kirja panna, hilisemad ärkajad pidid paraku leppima vastusega, et kõik ajad on juba kinni," rääkis Pärnasalu.

Perekonnaseisuametnik meenutas, et maagilisel päeval 07.07.2007 abiellunud on tänaseks abielus olnud kümme aastat. "Meie sõlmisime sel päeval rekordilised 14 abielu, kahjuks neli paari neist ei ole enam koos ja on abielu lahutanud," ütles Pärnasalu.

Perekonnaseisuametnik rääkis, et enamik paare siiski numbrimaagiat ei jälgi, sageli valitakse neile endile tähtis kuupäev. "Kas kohtumise, kokkukolimise või ka vanemate pulmadega sama kuupäev," lisas ta.

2016. aasta juulis sõlmiti 42 abielu, vaimulikud laulatasid viis paari.