Kaksikute buum maakonnas: juunikuu hiilgas rekordarvu kaksikutega

Lääne-Viru maavalitsusest öeldi, et nemad registreerisid ühed kaksikud. Kaksikud kasvavad ka Kadrina, Laekvere ja Rakke vallas asuvates kodudes.

Rakvere haigla sünnitusosakonnast öeldi, et loomulikult on see eriline, kui maakonnas sünnib nii palju kaksikud. Viimati aidati nende haiglas ilmale kaksikud maikuus ja lausa kaks paari.

Lääne-Viru maavalitsus registreeris juunis 17 sündi, maakonnas registreeriti 59 sündi.