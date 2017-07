Kadrinas näeb lugu eurotoetustest

Absurdikomöödia tegevus toimub imepisikeses kolkakülas, mis on peaaegu välja surnud. Siiski elatakse seal priskelt igasuguste eurotoetuste najal, mida osavalt välja petetakse: kuritegelike jõukude vastu võitlemiseks, banaaniistanduse rajamiseks, olematult kiirteelt mahasõitude ehitamiseks, iibe tõstmiseks, olümpiastaadioni püstitamiseks ja nõnda edasi.

Petuskeem töötab ideaalselt, kuni üks Brüsseli ametnik saabub kontrollima, kuhu see raha kõik läheb ja mida selle eest tehtud on. Komöödiateatri suvetuuril mängivad Anne Paluver, Raivo Mets, Hannes Võrno ja Peeter Kaljumäe. Lavakujunduse on teinud Riina Vanhanen, näidendi prantsuse keelest tõlkinud Hannes Villemson. Etendus toimub iga ilmaga, vihma korral saalis.