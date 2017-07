Kümme aastat abielutangot - 07.07.2007 abiellusid Eleri ja Marco Aitman

Kümne aasta tagustel Eleri ja Marco Aitmani lõpututel pulmapiltidel ei tehta just palju tantsusamme, aga seda näeb kohe, et teineteisemõistmine ja lähedus on sellele paarile jäänud. Siin ja praegu on nad samasugused noored, ehkki on läinud kuraditosin aastat, millest abielus, helges, väikeste jõnksudega, oldud kümme. Ja elupildile on lisandunud väike inimene – 7-aastane Mattias Erik.

Krutskisilmne poiss, puhas isa laps, pikib vanemate tutvumisloole värve vahele. Ta teab, et perekond Aitmani lugu saab alguse nii, et ema Eleri seitsmeteistkümnenda sünnipäevani on jäänud mõni nädal, kui ta kohtub 21-aastase Viitna noormehega, kes on juba siis aktiivne spordielu korraldaja. Koos ollakse Peipsi ääres organiseerimas üht üritust, mille jooksul huvi ja usaldus teineteise vastu tärkavad.

“Üks teist taga ajama ei pidanud,” kirjeldab Eleri selle õhtu elutangot. Igatahes veedeti öö ühes ruumis ja hoolimata sellest, et teisigi oli sealsamas, lõid tunded lõkkele. “Eks ma püüdsin ennast huvitavaks teha,” ütleb Eleri muiates. Marco teab, millest jutt. Ta noogutab kaasale, kaval säde silmis.

Igatahes peale neid suvepäevi enam teineteiseta ei saadud. Mis siis, et küllalt ruttu sai selgeks, et iseloomult on nad erinevad. “Mina olen vait, tema jutustaja,” nimetab Marco. Ja ainult Elerile omaselt ütleb armsalt tu(u)line naine, et kui tema kõrval oleks inimene, kes tahaks kogu aeg rääkida ja tähelepanu, siis ... “Ma ei kannataks seda välja. Mul on keegi kõrval, kes tasakaalustab, kes laseb mul olla,” räägib Eleri.

Marcol on aega olnud kaasaga koos kasvada ja tema tugevuste ja ka krutskitega harjuda. Sest vaid mõni nädal peale saatuslikku kohtumist pani Eleri noormehe proovile – ütles, et tal on sünnipäev, aga otsigu Marco toimumiskoht ise üles. Noormees tegi nagu kästud, ehkki ta polnud Must­ojal kunagi käinudki.

“Ta jõudis tõesti kuidagi kohale. Äge sünnipäev oli, kogu öö olime rannas. Siis sai palju otsustatud,” räägib Eleri. Võimalik, et põhjus võis olla väikeses intsidendis – nimelt ütles Marco auto tagasiteel üles ja Eleri pidi neile järele kutsuma oma isa. Esimene kohtumine tulevase äiaga ... läks hästi ja noortel oli nii palju julgust, et kolida Eleri vanemate juurde.

Läks veel pisut aega, kui juba otsustati kihluda. Salaja, Mustojal. Abielupaari sõnul jällegi põneval kuupäeval – 11.09. Kolmeks aastaks nii, et ükski hingeline peale nende seda ei teadnud. “Ausalt öeldes ei viitsinud kuulata, et oled ikka väga noor ja teed vea, mõtle. Kui ma isegi oleksin teinud selle vea, siis oleks see olnud minu oma,” ütleb Eleri.

Abiellumises polnud mingit küsimust – teisiti poleks saanudki, asjadel lihtsalt on loomulik jätk.

Salapärase ja võimsa numbrikombinatsiooni 07.07.2007 kohta selgub, et esialgu polnudki see nendele kuigi eriline. See oli lihtsalt ainuke vaba laupäev. “Jaa. Tahaks selle juurde tohutult ilusat lugu rääkida, aga tegelikult võtsime kalendri ja vaatasime, millal juulikuus abielluda, ja see laupäev oli üritustega täitmata. Avaldusele tuli mingi põhjendus kirjutada kuupäeva kohta, arvan, et valetasime,” jutustab naine ja mõlemad muigavad. Praeguseks on aga seitsmete rida saanud siiski teistsuguse tähenduse – nagu ütleb Eleri, on nad abiellunud kuupäeval, mille puhul tajub ta mingit erilisust. “07.07.2007 – selle kohta oli meil mingi sisetunne.”