Eestlased ja nende asjad: kapsaraud

Mäletate ju küll – “Kevades” väitis Toots, et rotid viisid nende kapsaraua ära. Mida nad sellega tegid? Panid ahju peale, et ei roostetaks. Kapsaraud on S-kujulise raudtera ja sirge puit- või metallvarrega tööriist, mida on kasutatud kapsaste hapendamiseks ettevalmistamisel kapsapeade purustamiseks. Hapendamiseks tambitakse kapsarauaga purustatud kapsad tünnis või tündris kapsanuiaga tihedalt kokku (nii, et mahl peale tuleb), lisades tampimise ajal meelepäraseid maitseaineid.