Wambola komandör: "Kundas on alati tore käia"

Wambola komandör vanemleitnant Ermo Jeedas rääkis, et 5-kuuliselt missioonilt jõuti tagasi täpselt möödunud nädala reedel ehk 30. juunil.

"Meeskond on saanud paar päeva kodus olla. See ei ole pikk aeg, aga selline on meremehe elu," ütles Jeedas, kellele lõppenud missioon oli järjekorras juba neljas, Wambolale aga esmakordne.

"Wambola võeti teenistusse eelmise aasta 1. novembril, pärast seda tehti veel viimased tööd ja veebruaris sõitsime," kõneles laeva komandör 1977. aastal ehitatud ja põhjalikult nüüdisajastatud laevast.

Wambola liitus NATO 1. alalise miinitõrjegrupiga 8. veebruaril, mil ta määrati eskaadri staabi- ehk lipulaevaks. Miinitõrjegrupis olles harjutati miinijahtimist ning kollektiivkaitset merel nii õhu- kui ka pealveeohu tingimustes.

Vanemleitnant Ermo Jeedas on kõik viimased korrad käinud Wambolaga kaasas ka sõprussadamas Kundas. "Nii kaua kui Wambolaga teenistuses olen olnud ehk 2008. aastast olen alati ka Kundas käinud," ütles ta.

Wambola meeskond väisab Kundat kaks kord aastas: vabariigi aastapäeval ning Kunda merepäeval. Lisaks külaskäikudele korraldab meeskond Kundaga ühisüritusi, näiteks õhtusööke ja spordivõistlusi. "Saame kokku ka ilma laevata. See on positiivne meeskonnale, samasugust tagasisidet oleme saanud aga ka Kunda linnavalitsuselt," kõneles komandör.

Pärast Kunda merepäevi ootab Wambola meeskonda ees veel nädalane töö merel ning siis saabub suvepuhkus. Wambola meeskonna suurus oleneb ülesandest. Kunda sadamas viibides oli meeskonna suuruseks 23 meest, mis Jeedase sõnul on ka miinumim. "Kokku saame võtta pardale 36 meeskonnaliiget, aga see oleneb vajadustest ja varieerub palju," kõneles laeva komandör.

Ermo Jeedase sõnul on missioonidel osalemine Eestile kui mereriigile äärmisel vajalik. Kuigi merenduse seis on komandöri sõnul hea, vajaks see pikas plaanis ikkagi veel arendamist.

"Ma ei oskaks tuua võrdlust ühegi teise riigiga, sest NATO riikide kõrval on Eesti väga väike ning me kasutame neid ressursse, mis meil on. Samas võin öelda, et paremini saab alati," lisas meremees.

Eesti merevägi on NATO miinitõrjegruppides osalenud üle kümne aasta, panustades igal poolaastal grupi koosseisu erineva sõjalaevaga.

Kunda merepäeval avas Wambola kell 11 uksed külastajatele. Huvilised said laevas ringi vaadata ning meeskonnale ka küsimusi esitada. Neid juba jagus.