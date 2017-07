Külm suvi pärsib kaubandust

Kõik teenusepakkujad siiski halva ilma üle ei kurda. Tänu vihmastele ilmadele külastab Rakveres Aqva veekeskust rohkem kliente. Veekeskuse juhi Marju Tamme sõnul mõjutab ilm inimeste ujumas käimist väga suurel määral. “Hetkel, vihmaste ilmadega, on palju rohkem kliente kui soojadel päevadel,” ütles ta. Kui võrrelda tänavust ja eelmist suve, on seis üsna sama, sest ka mullu polnud ilmataat kuigi helde. “Viimastel suvedel on ujulal päris hästi läinud,” sõnas Marju Tamm.

Kuigi mai lõpus ja juuni alguses olid ilmad üsna ilusad, käis Aqva veekeskuses ikkagi palju rahvast. “Jaanipäevani käiakse ujumas veel kooligruppidega. Sealt edasi oleneb kõik aga ilmast,” lausus Tamm. Ta lisas, et suvekuudel teevad inimesed ujulas aga vähe sporti, pigem ostetakse saunapakett, et puhata ja lõõgastuda.

Kehvadest ilmadest saavad kasu ka reisibürood. Go Traveli reisikonsultandi Liis Heina sõnul sõltub tema töö paljuski ilmast, sest vihmaste ilmadega ostetakse soojamaareise palju. “See nädal on täitsa hullumaja,” rääkis Liis Hein naerdes. “Inimesed on puhkuse võtnud, aga kuna Eestis on vihmane ilm, tahetakse sooja päikese alla saada.” Reisikonsultandi sõnul on eestlased ajaga veidi targemaks muutunud, mõistes, et suurt suve võibki meil ootama jääda, ja nii ostetakse ka puhkuse ajaks reis juba varem ette. “Paljud aga loodavad, et suvi tuleb siiski soe, mistõttu peavad nüüd kalli hinna eest reisi soetama,” lisas ta.

Suvi on periood, mil inimesed tahavad rohkem puhata, mistõttu on spordisaalid tühjemad. Rakvere Aqva spordikeskuse müügijuhi Robert Salepi sõnul käib vihmaste ilmadega treenimas küll rohkem rahvast, aga sellegipoolest on nad pidanud trenne pisut vähemaks võtma, sest ilusate ilmadega spordivad inimesed enam õues. Salep ütles, et ei mõista, miks inimesed suvel treenimise lõpetavad. “Üheksa kuud nähakse hirmsat vaeva suvevormi nimel ja siis kolme kuuga tarbitakse kõik tagasi,” lausus müügijuht rakverlaste käitumise kohta. Samas on ta enda sõnul väga õnnelik, kui näeb, et nii mõnigi inimene, kes käib spordisaalis, treenib end õues joostes või rattaga sõites.