Sepikoja pererahvas lauanõusid poest ei osta

Talu perenaine Kadi Lood rääkis, et esimene peretalude päev möödus rohke külastajate huvi saatel, seega osati tänavu juba arvata, et rahvast on palju oodata.

Kui perepea toimetas põhiliselt sepikojas, siis perenaine toimetas kodukohvikus ja leidis aega külalistega mõnusalt juttu ajada.

Tema sõnul on inimestel sepiste järele huvi ikka, aga selleks tuleb end näidata ja oma tööd tutvustada. Lisaks peremehe sepikojale on talus sisse seatud ka savikoda, kus toimetab perenaine. "Töötan savikojas põhitöö kõrvalt, nii et rohkem on see hobi," rääkis Kadi Lood.

Savikojas toimetab perenaine Kadi Lood. / Agnes Aus

Siiski on perenaisel nii palju mahti, et ise on valmistatud kõik majapidamises vajalikud kausid-kannud-taldrikud, pereisa saab aga hakkama ka nugade ja kahvlite sepistamisega. "Muidugi oleneb metallist, iga toidu puhul neid kasutada ei saa," nentis Kadi Lood, kes lisaks oma tarbeks savikojas toimetamisele veab ka kohalike seas armastatud savikoja õpituba.

Kodukohvikus toimetasid pere nooremad, kes pakkusid maitsmiseks koduseid küpsetisi ning kosutavaid jooke.