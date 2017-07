E-sigareti armastaja kergemalt ei pääse

Liidu hinnangul on erinevatel nikotiini sisaldavatel toodetel, näiteks sigarettidel ja elektroonilistel sigarettidel, väga erinev mõju inimeste tervisele, sõltuvalt nende kasutusviisist ning vahendist. Seetõttu leiab liit, et praegu puudub teaduslik alus, et neid tooteid võrdselt kohelda ja ühtlustada.

Liit märgib sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas, et kopsuvähiga tugevalt seostatud kemikaali NNAL näitajad olid e-sigarettide kasutajate hulgas 97,5 protsenti madalamad kui tavasuitsetajate puhul. Lisaks sellele olid ka teised kantserogeenide näitajad nende seas madalamad.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on seevastu nii tubakatoodete tarbimisel kui ka elektrooniliste sigarettide tarbimisel tegemist nikotiinisõltuvusega. „Rahvatervise seiskohast ei saa me riigina toetada nikotiinisõltuvuse jätkumist elanikkonna seas ning seetõttu on vajalik võtta kasutusele meetmed selle leviku pidurdamiseks, ühtlustades sarnasel eesmärgil kasutatavatele toodetele kehtivaid nõudeid,“ seisab ministeeriumi vastuses.

Samasugust põhimõtet on järginud enamik teisi Euroopa Liidu (EL) riike, näiteks piirates elektroonilise sigareti tarvitamist avalikes kohtades sarnaselt suitsetamisele.

Ministeeriumi kinnitusel puuduvad praegu usaldusväärsed teaduslikud tõendusmaterjalid selle kohta, et elektroonilised sigaretid oleksid efektiivsed suitsetamisest loobumisel. „Seetõttu ei ole võimalik rääkida ka suitsetamisest tulenevate kahjude vähendamisest e- sigarettide abil,“ märgib sotsiaalministeerium.

Ministeeriumi hinnangul ei kinnita uuringud elektroonilise sigareti väiksemat kahjulikkust võrreldes tavasigarettidega, sest arvestamata on jäetud mitmed ainult e-sigarettidele omased tegurid, sealhulgas kuumutamisel tekkivad nano-osakesed ja nende uurimata tervisemõju.

Samuti on arvestamata jäetud e-sigarettide vedelike maitsestajate ja teiste komponentide toksilisus nii vedelikus kui ka sissehingatavas aerosoolis, potentsiaalselt suurem omastatav nikotiinikogus ning e-sigarettide varieeruv kvaliteet. (BNS)