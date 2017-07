Euroopa Komisjon leevendas katkupiirkondade sigade tapmise nõudeid

Sigu tohib tappa päeva lõpul, kui pärast neid teisi sigu enam ei tapeta. Endiselt tohivad kolmandast tsoonist pärit sigu tappa ainult tapamajad, kel on olemas vastav luba. Rakendusotsuse muudatusega antava erisuse saamiseks peab ettevõte oma tegevuse korraldama viisil, mis tagab nii tapmisele saabuvate sigade kui ka neilt pärinevate saaduste piisava eraldatuse ning sellisele töökorraldusele saama ka veterinaar- ja toiduameti heakskiidu, teatas amet.

"Koostöös lihakäitlejatega oleme leidnud võimaluse sigade Aafrika katku piirangute leevendamiseks. Pärast mitut kuud läbirääkimisi saime Eesti seakasvatajate jaoks soodsa lahenduse," ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul on kõnealune leevendus igati tervitatav, kuna kolmandast tsoonist pärit sigu on kulukas ja töökorralduslikult otstarbetu eraldi tappa. "Katkupiirkondadest pärit sigade tapmise nõuete leevendus on hea näide koostööst veterinaar- ja toiduameti ning ettevõtete vahel ühise eesmärgi nimel," lisas Mere.

Kolmandasse tsooni kuulub kogu Jõgeva- ning Järvamaa ja lisaks Kõo, Kolga-Jaani, Laeva, Valjala, Pihtla, Laimjala, Väike-Maarja, Tapa, Rakke ja Kadrina vald ning Tamsalu vallast osa, mis asub Tallinna-Tartu raudteest edela pool, samuti Aegviidu ja Anija vald ning Kuusalu vallast osa, mis asub E20 maanteest lõuna pool.