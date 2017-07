Juhtkiri: üks nuhtlus vähem

Kui keegi veel märganud pole, siis kauplustes ei jagata enam nii lahkesti väikeseid kilekotte ning asjalikum müüja küsib ostjalt enne kauba kilekotti pakkimist, kas too seda ikka soovib. Kilekotinuhtlust püüab piirata ka riik: tänavu märtsis võttis riigikogu vastu seaduse, et alates 2019. aastast ei tohi enam müügikampaaniate ajal jagada tasuta kilekotte, ning ka õhukeste kilekottide kasutust piiratakse veelgi. Kaupmehed on valitsusest juba ette jõudnud.