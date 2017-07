Rõõm oli lugeda, et Virumaa Teataja Harjumaal populaarne on ja Rakvere uudised ka naabermaakonda jõuavad. Nimelt kirjutab keegi maamees Harjumaalt, et teda pani hämmastama, et Rakvere kultuuritegelased kandideerivad sügisestel valimistel reformierakonna nimekirjas.