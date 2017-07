Wambola pardal on enesekaitseks raskekuulipildujad. Laeva komandöri Ermo Jeedase (pildil) sõnul neid veel vaja läinud ei ole, kuid valmisolek on alati. Kuulipildujad on tõhusad ligikaudu kolme-nelja kilomeetri raadiuses.

FOTO: Agnes Aus