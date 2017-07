Kui eelmisel nädalal viis politsei ehitusobjektidelt ära ukrainlasi, kes töötasid Eestis illegaalselt, siis Rakveres Tallinna tänaval askeldavad Poolast pärit kanalisatsiooniremontijad on Euroopa Liidu kodanikena siin täiesti legaalselt. AS-i Rakvere Vesi juhataja Urmas Krikk rääkis, et Rakvere Vesi tellis kanalisatsioonitorustiku renoveerimise aktsiaseltsilt Terrat, poolakad on nende koostööpartnerid. Tallinna tänava alla jäävat torustikku renoveeritakse uudsel meetodil: torusid välja ei kaevata, vaid toru sisse paigutatakse niinimetatud sukk. “Kolmapäevaks peaks olema Võidu ja Laia tänava vahele jääval lõigul 1965. aastast pärit torud renoveeritud,” lausus Krikk.