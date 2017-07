Suurt suvesooja ei tule ka alanud nädalal

Teisipäeval liigub piki Läänemerd põhja suunas aktiivne madalrõhkkond. Öö on veel sajuta ning sooja on 10-16 kraadi. Hommikul alates Edela-Eestist pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Päeva jooksul levib sadu edasi kirdesse, on äikest ja sadu on kohati tugev. Puhub kagu- ja idatuul 5-11, puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub tuul Liivi lahe ümbruses edelasse. Sooja on 17-22, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Kolmapäeval on kerge harjaseis ja hoovihma sajab kohati. Puhub edelatuul 3-10, rannikul öö hakul puhanguti 14 m/s. Sooja on öösel 12-17, päeval 19-23 kraadi.

Neljapäeval liigub Poola põhjaosa kohalt kirde suunas uus osatsüklon, mis lohuna liigub Baltimaade kohale ja võtab siis suuna põhja poole. Öösel võib sadada kohati vähest vihma, päeval on vihmasadu laialdane, kohati võib sadu olla tugev ja on äikest. Mandril puhub nõrk lõunakaare tuul, saartel lääne- ja loodetuul 5-10, pärastlõunal puhanguti 15 m/s. Sooja on öösel 9-14, päeval 14-19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Reede öösel on sajuhooge vähem, päeval laialdasemalt. Puhub mõõdukas lääne ja edelatuul, mis päeval tugevneb 8-13, saartel ja Liivi lahe ümbruses võivad puhangud ulatuda kuni 20 m/s. Sooja on öösel 8-13, päeval 13-18 kraadi.

Laupäeva öösel sajab peamiselt Lääne-Eestis, päeval arenevad hoovihmapilved ka idapoolsetes maakondades. Puhub jätkuvalt tugev edela ja lõunatuul, mis õhtuks veidi rahuneb. Sooja on öösel 9-14, päeval Lääne-Eestis 13-18, Ida-Eestis 18-21 kraadi.

Pühapäevaöösel on Lääne-Eestis ilm vihmane, päeval on sajuhooge hõredamalt. Puhub mõõdukas edelatuul. Sooja on öösel 10-14, päeval 17-22 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeva öösel sajab kohati, päeval mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel 10-14, päeval 17-20 kraadi.