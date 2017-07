Kiviõli seikluskeskus võõrustab tuleviku tehnikaspordiala

Võistlejaid on oodata üle Eesti ja ka Lätist. Kindlasti on kohal mõlemate riikide parimad piloodid, kes koguvad väärtuslike punkte sarja arvestuses, aga võistlema on oodatud kõik huvilised.

"Meil on hea meel, et Kiviõli seikluskeskus on soovinud meie põnevat võistlussarja võõrustada. Siinne põnev tehismaastik pakub võistlejatele tavapärasest erinevat olustikku ning annab põhjuse seda põnevat regiooni külastada. Paljud võistlejad tulevad suisa mitmeks päevaks, et ka Kiviõlist natukene kaugemale piiluda, seega vilkaid võistlusdroone võib sel nädalavahetusel lendamas kohata kogu maakonnas," ütles võistluse peakorraldaja Rando Mere.

"Võistlusdroonide lennutamine on globaalselt kiiresti arenev tehnikaspordiala, mis nõuab piloodilt välkkiireid reflekse ning külma närvi, seadmata seejuures kedagi reaalsesse ohtu ning rajal riskitakse vaid tehnika purunemisega," lisas ta.

"Drooni võidusõit on kõige lähedam kogemus lendamisele, jäädes ise siiski kahe jalaga maa peale," ütles aasta alguses hobiga liitunud Lilian Teinmann. "Kui videoprillid on peas, siis ainus, mida näha on, on videopilt drooni pardal olevast kaamerast, see on tõeline vabaduse tunne! Eriti lahe on see, et seltskond on üksteist abistav ning konkurendid ollakse ainult võistlusrajal, boksialas pole näha muud kui naerunägusid ja nalja.”

Kiviõli seikluskeskuse tegevjuht Janek Maar tõi välja kaks põhjust, miks otsustas droonivõistlused Ida-Virumaale tuua: "Meile meeldivad uued atraktiivsed võistlusalad, milleks droonide vigurlend kindlasti on. Ühtlasi on meil hea meel, et saame vähemalt korra lumelauarenni põneva võistluse tarbeks ära kasutada, enne kui seda nädala pärast tavasuusanõlva tarbeks sirgeks hakkame lükkama."

Võistlused toimuvad Kiviõli seikluskesuses pühapäeval, 16 juulil. Pealtvaatajatel on kindlasti kõige põnevam jälgida finaale, mis algavad kell 15, aga kvalifikatsioonide algus on juba kell 11 hommikul. Üritus on pealtvaatajatele tasuta.