Viru Folk võõrustab Tarja Haloneni

Festivali peakorraldaja Peep Veedla rääkis, et nii kõrget riigiametnikku välisriigist pole festival varem võõrustanud. ‟Eesti president käis Viru Folgil 2010. aastal ning Taani-aastal oli meil külas Taani suursaadik,” kõneles Veedla.

Käsmus on Tarja Halonen käinud ka varem, siis küll veel tegevpresidendina. Veedla meenutas, et Soome presidendi lõunasöök Käsmu meremuuseumis tuli toona kõigile üllatusena, sest soomlased küll broneerisid lõuna, aga ei öelnud, et ka president tuleb. ‟Mõtlesime, et teeme nüüd presidendile sellise déjà-vu,” rääkis Veedla, kes küll Haloneniga otse suhelnud ei ole, vaid Soome saatkonna vahendusel.

Tarja Halonen osaleb Viru Folgil reedel ja laupäeval: lisaks festivali avamisele avab ta näituse ‟Piirideta meri” Käsmu meremuuseumis ja osaleb õhtusöögil. Pühapäeval kell 12 on kavandatud Eesti-Soome ühislaulmine, kus Halonen samuti osaleb. ‟Saatkond on broneerinud pühapäeva hommikuks ka hommikusauna, aga ei tea, kas president seal käib,” lisas Peep Veedla.

Festivalil esinevad teiste seas Värttinä, Kimmo Pohjonen, Finntroll, Wimme Saari & Tapani Rinne. Kolme festivalipäeva jagub hulk huvitavaid esinejaid Soomest ja Eestist, kontserdid toimuvad kuuel laval.