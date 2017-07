Tuleval aastal saab Eesti vabariik 100-aastaseks. Mitte kõik need 100 aastat ei ole Eesti olnud edukas ega vaba riik nagu täna. Oma iseolemisele ja heaolule oleme saanud vundamenti laduda kõigest mõnikümmend aastat. Tänapäeva Eesti edu aluseks on lihtne läbipaistev maksusüsteem, maailma parimate hulka kuuluv hariduskorraldus ja hea kaitsevõime. Oleme koos üles ehitanud tugeva Eesti.