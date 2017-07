Maaeluministeerium hakkab tegelema hukkunud mesilaste teemaga

Kohtumisel antakse ülevaate põllumajandusametile laekunud kaebustest hukkunud mesilaste juhtumite kohta ja räägitakse põllumajandusuuringute keskuse tehtud taimekaitsevahendite jääkide analüüside tulemustest ja arutletakse, kuidas edaspidi uusi intsidente vältida.

"Kuna hukkunud mesilasi on niivõrd palju, on probleem tõsine," ütles maaeluminister Tarmo Tamm. "Selleks, et teemat mesinike ja põllumeestega arutada ning selgitada seni tehtut, olen palunud maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleril Toomas Kevvail kokku kutsuda ümarlaua. Ka üks mesilaste hukkumise juhtum on liiga palju," lisas minister.

Põllumajandusametile on viimase kahe nädala jooksul laekunud viis mesilaste hukkumisega seotud kaebust neljast maakonnast. Põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti vastavad järelevalveametnikud on kõikide esitatud kaebuste järel käinud sündmuskohtadel ja võtnud proovid nii taimekaitsevahendite jääkide kui ka mesilashaiguste analüüsiks. Mesilaste hukkumise täpsed põhjused selguvad lähinädalate jooksul.

Kolmapäeval, 19. juulil kell 13 algavale kohtumisele maaeluministeeriumi väikeses saalis on kutsutud põllumajandusameti, veterinaar- ja toiduameti, põllumajandusuuringute keskuse, Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, Eesti Meetootjate Ühenduse, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi, Eesti Aianduse Mesinduse Keskseltsi, Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Noortalunikud MTÜ, Eesti Maaülikooli, KEVILI Põllumeeste Ühistu, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS Eesti Raudtee esindajad.