Võsu hingab taas džässirütmis

Džässipäevade korraldaja, Rootsis resideeruv ja mööda maailma tuuritav bassimees Rickard Malmsten, kes Võsul juba aastaid perega suvitab ning pisikest mereäärset paika armsaks peab, on võtnud oma missiooniks tuua tippklassi džäss inimestele koju kätte ning pakkuda kõigile võimalust tasuta – soovi korral annetuse eest – kontserte nautida.

Eelmisel aastal Vihula valla parima ürituse auhinna nominatsiooni pälvinud Võsu Jazz jääb Malmsteni sõnul kontseptsioonilt ka sel aastal samaks. “Miks head asja muuta,” ütles korraldaja. Võsu elanikud on pakkunud kontserdipaikadeks oma aiad, kuhu Malmsten leiab eriilmelised esinejad.

Paljud aiaomanikud avavad kontserdi ajaks kodukohviku ning annavad ettevõtmisse oma panuse. Rickard Malmsteni sõnul on inimesed pigem uhked võimaluse üle oma aias imelist kontserti võõrustada. Samuti on mõned Võsu restoranid, näiteks Mere 38 ja kohe-kohe sadamas avatav restoran Wöse oma uksed maailmamuusikale avanud ning end kontserdipaikadena kirja pannud.

Esinejaid tutvustades lähevad Rickard Malmsteni silmad särama, on märgata, et just muusikalise poole korraldamises peitub Malmsteni jaoks tõeline rosin. “Me soovime pakkuda igale kuulajale midagi, seega on meil väga laiahaardeline esinejate nimekiri. Nagu alati, on meil bigbändid, paar tõelist Eesti legendi, mõni Skandinaavia nimi ning üks tippude tipp,” rääkis Malmsten. Eesti legendidena astuvad sel aastal üles Marju Länik, Andre Maaker, Henri Laks ja Liisi Koikson. “Ma olen aastaid soovinud Liisi Koiksoniga koos mängida ja nüüd sel suvel Võsu Jazzil see lõpuks juhtub. Koiksoni “Väike järv” oli esimene Eesti džässialbum, mida ma kunagi kuulsin, ja see jäi minuga ning istutas minusse soovi koos musitseerida. Teeme palju lugusid just sellelt albumilt,” kõneles Rickard Malmsten.

“Olen püüdnud üheks esinejate valimise printsiibiks jätta selle, et valin just neid artiste, kellega sooviksin koos mängida või kelle muusikaga mul on mingisugune isiklik seos,” lisas energiast pakatav korraldaja. Seesama isiklik seos tuleb välja ka selleaastasest peaesinejast rääkides. Selleks on nimelt funk-jazz'i ristiisa, Ameerika saksofonist Pee Wee Ellis, kes on omal ajal kirjutanud muusikat näiteks ka James Brownile.

“Üks esimesi lugusid, mis ma kunagi bassil ära õppisin, oli Ellise “The Chicken”, ta kirjutas selliseid lihtsaid ja meeldejäävaid lugusid. Kui te näiteks kuulete kõigile tuttavat James Browni lugu “I Feel Good”, siis ka see on tema loodud,” meenutas Malmsten. “See on nagu unistus! Fantastiline, et ta meiega sel aastal liitub,” lisas muusikaürituse korraldaja.

Rickard Malmsten avaldas lootust, et saab Võsu Jazzi viia veelgi enam ka Skandinaavia kaardile, festivali aasta-aastalt suuremaks kasvatada ja teha festivali juurde ka mõnepäevase muusikalaagri, kus muusikud ja huvilised saaksid omavahel kogemusi vahetada ning üksteiselt õppida, mis omakorda looks veelgi enam kogukonnatunnet.

“Ma olen vaga tänulik, et mul on võimalus seda festivali korraldada, et meil on palju toetajaid nii kogukonnas kui ka vallas, et sel aastal oleme saanud toetust Tallinkilt ja Nordic Foundationilt,” rääkis Malmsten. “Ma tunnen, et oleme palju varasemast õppinud ning oleme tänavu hästi ette valmistanud. Tunnen, et ka kogukond ootab jazz'i iga aastaga aina enam,” lisas rõõmsameelne korraldaja.