Päästeamet õpetab ohutult grillima

Esimese sammuna veenduge alati, et teie grill oleks töökorras. Erilist tähelepanu peaks pöörama gaasigrillide seisukorrale. Probleemide ilmnemisel võtke ühendust spetsialistiga, kes oskab grilli parandada. Kasutades korrast ära grilli, võite ohtu seada nii iseenda kui ka kaaslaste tervise ja elu. Enne grillima asumist lugege kindlasti läbi grilli kasutusjuhend, kus on kirjeldatud ohutusnõuded.

Silmas tuleks pidada ka grilli paiknemist. Lahtise leegiga grill peaks hoonest, põlevmaterjalidest, metsast ja kuivanud taimestikust asuma soovitatavalt vähemalt viie meetri kaugusel, söegrill aga vähemalt kahe meetri kaugusel. Samuti peaks veenduma, et grill asetseks piisavalt stabiilsel pinnal – kõikuv grill kujutab endast suurt ohtu.

Kuigi grillimine kortermaja rõdul tundub ahvatleva ideena, võib see lõppeda kurva tuleõnnetusega. Rõdu ja terrass on hoone osad ning seal grillida ei tohi.

Grilli süütamiseks tuleks kasutada ainult spetsiaalselt selleks mõeldud süütevedelikke. Grilli süütamisel ei tohi kasutada tuleohtlikke vedelikke, näiteks, bensiini, atsetooni jne, kuna need võivad tekitada raskeid põletusi põhjustava plahvatuse. Leekidest tuleb eemal hoida ka alkohoolsed joogid.

Valage süütevedelikku küttematerjalile ning oodake, kuni see imendub, siis süüdake ettevaatlikult, soovitatavalt kasutades pikka tulemasinat. PS! Oluline on meeles pidada, et juba põlevale grillile ei tohi süütevedelikku juurde valada.

Grillimine on tihtipeale seotud mõnusa vabaõhupuhkusega pere ja sõprade ringis – seepärast tuleb grilli kasutades hoolega silma peal hoida pere kõige pisematel.

Tähelepanu peaks pöörama sellele, et lapsed ei läheneks grillile ega mängiks selle läheduses. Tuleohtlikud esemed tuleb hoida nendele kättesaamatus kohas. Samuti ei tohi lastel lubada grilli süütamises osaleda või usaldada neile grilli valvamist ka vanemate juuresolekul.

Tule tekitatud kahjude eest ei ole kaitstud keegi, seetõttu tuleb tuleõnnetuse korral otsida operatiivteenistuste abi, helistades hädaabinumbrile 112. Rohkem infot tuleohutuse kohta loe: http://paasteamet.ee/et/kodanikule/tuleohutus/.