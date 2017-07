Telemees vuhiseb üksrattal

Põhjus, miks Metsjõe sellega ringi liigub, seisnebki selles, et üksrattaga on väga mugav edasi pääseda. Aga sellega ringi vurades säästab ta ka loodust. “Linnas on praegu igal pool remondid, autoga ma peaks muudkui tiirutama ja möllama, mistõttu paiskuks õhku mürgiseid gaase. Sellega ma käin suts kuskil ära ja asi korras,” rääkis Mati Metsjõe.

Metsjõe on üksrattaga ka Tallinna vahel sõitnud. Ta viskab Rakveres üksratta pagasiruumi, pargib Tallinnas auto ja sõidab rattal läbi ummikute. Üksrattaga on võimalik sõita ka inimese liikumise kiirusel, tavaliselt on kiirus umbes 15 km/h.

Lisaks on üksrattal olemas äpp, mille abiga saab jälgida kiirust ja kilometraaži, seada kiiruspiiranguid, ning et sel on peal GPS, saab näiteks varguse korral jälgida, kus ratas parajasti asub.

Metsjõe soetas ratta eelmisel sügisel ja on nüüd ilusate ilmadega valinud liikumiseks just üksratta. Rattaga sõitma õppis ta kahe tunniga ning kukkunud on ta ainult korra, sedagi enda rumala vea tõttu: nimelt proovis ta sõiduriistaga trikke teha. Mati Metsjõe avaldas arvamust, et igaüks, kes oskab jalgrattaga sõita, tuleb toime ka üksratta juhtimisega.

Vajadusel saab 11,5 kilogrammi kaaluvat üksratast käe otsas tassida. Ratta hinnad algavad 500 eurost ning inimene, kes sellega sõidab, võib kaaluda kuni 120 kilogrammi.

Üksratas treenib ka hästi jalalihaseid. “Ükskord viisin auto Päidesse remonti ja tulin üksrattaga tagasi. Linna jõudes oli tunne, nagu oleks pikalt mäesuuska sõitnud, lihased olid ikka päris valusad,” rääkis Metsjõe.

Võrreldes üksratast kaherattalise tasakaaluliikuriga, leiab Metsjõe, et üksratas on veidi parem, sest see on kitsam, mistõttu pääseb sellega igalt poolt läbi. Samuti mainis ta, et kaherattalised on väikeste ratastega ja nendega ei saa kõnnitee äärekividest üle, aga üherattalisega saab isegi munakiviteedel sõita.

Ratast on vaja laadida 90 minutit ja täis akuga on võimalik sõita umbes 25 kilomeetrit.

“Kui kellelgi tekib huvi, siis ma võin õpetada teda sõitma,” lubas Mati Metsjõe lahkesti abi.