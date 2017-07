Nagu kahel eelneval aastal, täituvad ka tänavu Võsu aiad juuli keskel , täna ja homme, maailmaklassi džässmuusikaga. Eelmise aastaga võrreldes on peamine uuendus see, et meeleolukad kontserdid toimuvad kahel päeval. Võsu muusikapäevad on moodustanud liidu Võsu Jazziga ning kontserdid on kahe päeva peale ära jagatud.