Presidendi vastuvõtult kaitseväkke: neiu paneb end ajateenistuses proovile

Suurt rolli Adele ebatavalises otsuses mängis ka asjaolu, et ta ei teadnud, mida gümnaasiumi lõpetamise järel teha tahab. Seetõttu otsustas ta esitada kaitseressursside ametile taotluse asuda ajateenistusse. Vanematele rääkis ta plaanist alles siis, kui kutse juba postkastis oli.

“Eks nad ikka natuke šokeeritud olid, ema väga õnnelik just ei olnud. Vanaema muidugi muretseb kõige rohkem, kas ma ikka jõuan ja hakkama saan. Isa arvas, et see on täitsa mõistlik otsus, kui ma ei tea, mida tahan,” kirjeldab Adele oma pere reaktsioone. Kuigi klassikaaslased Adele otsusesse negatiivselt ei suhtunud, küsis nii mõnigi, kas ta ikka saab kaitseväes hakkama.

Järgmisel kevadel vaatan, kas ma tahan juurat õppida või on kaitsevägi niimoodi meeldima hakanud, et lähen sõjakooli.

Tänapäeval tehakse palju reklaame, kus innustatakse naisi astuma ajateenistusse.

Adele Alavere tunnistab, et reklaamid mõjutasid teda. Just tänu reklaamidele mõistis neiu, et kaitsevägi sobib naistelegi ja ka teised naised tahavad minna aega teenima. “Kui ma ei oleks teadnud, et teisi naisi ka on, ega siis võibolla poleks tulnud ka,” lausub Adele. Tema rühmas on üks tüdruk veel, kogu kasarmus aga lausa kümme neiut.

Kuna Adele oli koolis väga hea õpilane ja lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga, oli ta kutsutud presidendi vastuvõtule. See aga langes ajateenistusse minekuga samale päevale, mistõttu pidi Adele ise päev hiljem Jõhvi sõitma. “Sõites oli ikka närv sees küll,” kirjeldab Adele esimest päeva. Kuna ta saabus kasarmusse päev hiljem, oli tal veidi raske kohaneda.

Ta pidi käigu pealt selgeks õppima kõik, mis teistele oli eelneval päeval räägitud. Lisaks pidi Adele peale enda sisseseadmist kolima, sest ta oli saadetud valesse kompaniisse.

Ajateenistusse asus Adele ootusega, et seal oleks põnev ja palju tegevusi. Kaitseväe lõpul tahaks ta ära teha vähemalt kümme lõuatõmmet, sest praegu ei jaksa ta ilma abita teha ühtegi. “Kõige enam peangi tegelema oma füüsilise poolega,” nendib Adele. Kuna neiu on varem ainult tantsuga tegelenud, püüdis ta enne kaitseväge natuke ka jooksmas käia, et võhma saada. Praegu on Adele peamine eesmärk saada sõduri baaskursuse lõpus NATO testis vähemalt 190 punkti.

Kaitseväes tehakse naistele väga vähe erandeid. Neiud ööbivad noormeestega samas toas, privaatsust saavad nad ainult tualetis ja duširuumis. “Me oleme poistega samas toas, kapid on lihtsalt nii tõstetud, et tekib nurgatagune, kus riideid vahetame,” kirjeldab Adele elu kaitseväes. Poistelt tüdrukud mingit erikohtlemist ei saa, vahel lasevad nad neiud lihtsalt uksest ees välja. Sellegipoolest pole Adelel millegi üle kurta, poisid on väga toredad ja ta kiiresti omaks võtnud. “Eks rumalaid nalju tehakse ikka, aga ega me teeme ise ka neid tüdruksõber-poisssõber-nalju,” räägib Adele naerdes. Elurõõmsat Adelet ei häiri ka noormeeste sage ropendamine, vahel vilksab temagi huulilt mõni sobimatu sõna.