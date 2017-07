Rakveres uuendati korvpalli välisväljakute katet

Rakvere spordikeskuse tellimusel tehtud tööde käigus asendati esmalt vana aluskate ja seejärel pandi sellele kaks kihti uut, keemiliselt töödeldud kattematerjali. Värske väljakukate on UV-kiirgusele senisest palju vastupidavam.

Töid teostanud Tartus tegutseva osaühingu Profloors juhatuse liige Vadim Apuhtin märkis, et kuigi mõlema platsi aluskiht ja katted on valmis, ootavad veel järge väljakute piiride joonimistööd. “Põhimõtteliselt on see ühe päeva töö, mis sõltub eelkõige ilmast,” lisas ta.

Et aasta tagasi vahetati välja samas asuva jalgpalliväljaku kunstmurukate, jõuavad spordikeskuse kunstmurustaadioni kompleksi uuendustööd selleks korraks lõpule. “Mõlemad väljakud peaksid kestma nüüd hea hulga aastaid. Kohalikel korvpalli- ja jalgpalliharrastajatel on treeningutingimused kahtlemata väga head,” lausus Rakvere spordikeskuse direktor Marti Kuusik. Tema sõnul läks korvpalliplatside uuendamine maksma ligi 30 000 eurot.

Esimese tähtsama võistlusena peetakse Rakvere kunstmurustaadioni välisväljakutel septembri alguses Lääne-Viru maakonna meistrivõistlused tänavakorvpallis.