Maaeluministeerium soovib tõhustada taimekaitsevahendite kasutamisnõuete järgimist

Taimekaitseseaduses sätestatud nõuded taimekaitsevahendite turustamisele ja kasutamisele on kehtestatud eesmärgiga tagada taimekaitsevahendi sihipärane turustamine ja kasutamine. Ükskõik, millise nõude rikkumise tagajärjeks võib olla ohu põhjustamine inimeste ja loomade tervisele või märkimisväärse kahju tekitamine keskkonnale. Seega on oluline, et vastutusnormid oleksid üheselt mõistetavad ning rakendatavad. Karistusõiguse revisjoni tulemusena ei anna aga kehtiv regulatsioon piisavat alust turulelastud taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumise korral karistuse määramiseks, mistõttu on seaduse muudatus vajalik.

„Selleks, et nõuete rikkumisi toime pannud isikuid vastutusele võtta, tuleb seadusega ette näha praegusest selgemad võimalused väärteomenetluse algatamiseks ja karistuse määramiseks,” ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.

„Samas ei tähenda eeltoodu, et taimekaitsevahendite nõuete väärkasutajad jääksid täna vastutusele võtmata. Selleks on lihtsalt teised meetodid, mida juba praegu rakendada saab,” lisas asekantsler Kevvai. „Siinkohal võib näiteid tuua alates ettekirjutuste tegemisest kuni taimekaitsetunnistuse kehtetuks tunnistamise ja toetuste vähendamiseni.”

Teise olulise muudatusena on kavas määratleda selge keeld üksikisikule taimekaitsevahendi kolmandast riigist Euroopa Liitu toomise kohta. Kehtivas regulatsioonis ei ole selgesõnalist keeldu üksikisikule, kes soovib taimekaitsevahendit Euroopa Liitu tuua mitte turustamise, vaid oma tarbeks kasutamise eesmärgil. „Selliste taimekaitsevahendite oma tarbeks kasutamine, mis ei ole Euroopa Liidus heaks kiidetud ja mille turule lubamise tingimused, näiteks kasutusalad ja -normid, ei ole meie tingimustele vastavad, võivad ohustada inimeste ja loomade tervist ning tekitada kahju keskkonnale. Seega tuleks välistada üksikisikul Euroopa Liidu territooriumile taimekaitsevahendite kolmandatest riikidest toomise võimalus,” sõnas Kevvai.

Taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus on saadetud kooskõlastamiseks ministeeriumitele ja kõikidel huvipooltel on võimalus sellega tutvuda eelnõude infosüsteemis ning soovi korral esitada oma arvamus Maaeluministeeriumile.