Suvisel seakatku kõrghooajal on oluline koostöö

„Eestis on sel aastal esinenud kaks sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel, millest mõlemad olid piirkonnas, kus metssigade populatsioon on jätkuvalt kõrge. Seakatk levib metsast farmi ja seepärast tuleb riski vähendamiseks oluliselt piirata metssigade populatsiooni. Selles osas on konkreetne strateegia Keskkonnaministeeriumiga kokku lepitud ning seda ka täidetakse,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Samuti peavad kõik seakasvatajad eriti hoolikalt järgima bioohutusnõudeid ja vajadusel rakendama topeltkontrolli, kuna on ilmselge, et riskid on väga suured. Rõhutan, et järeleandmisi olla ei saa ning pingutada tuleb kõigil.”

Kohtumisel andsid Veterinaar- ja Toiduamet ning teadlased informatsiooni sigade Aafrika katku alasest olukorrast ja kasutusele võetud meetmetest. Veelkord arutati, kuidas edaspidi uusi taudijuhtumeid vältida.

Olulisemad sõnumid kohtumiselt olid bioohutusnõuete järgimise olulisus, metssigade populatsiooni vähendamine, teavitustegevus farmerite seas ja erinevate osapoolte kaasamine olukorra parandamisse. Sealjuures rõhutas minister bioohutusnõuete üheselt arusaadavaks muutmise tähtsust. Kerkinud kitsaskohtadele lahenduste leidmisel tehakse komisjonides koostööd vastavate institutsioonide ja ettevõtjate vahel.

Kohtumisele Maaeluministeeriumi väikesesse saali olid kutsutud Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Maaülikooli, Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu, AS HKScan, Viru Lihaühistu, Hinnu SF, Atria Eesti AS, Valjala Seakasvatus OÜ ja Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoja esindajad.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.