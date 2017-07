Paar aastat tagasi astus Väike-Maarjas Elna Poodi sisse üks läbisõidul noormees ja ütles: “Ole hea, anna kõik need roosid mulle.” “Oleks teadnud, oleks rohkem tellinud!” vastas üllatunud Elna. Aga 97 roosi see noormees tookord sai. Läks mõni aeg mööda ja keset alevit peatus Elna kõrval auto, millest astus välja sama noormees, tutvustas tütarlast enda kõrval ja ütles: “Näete, see neiu saigi need roosid.”