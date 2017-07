Kui rehetoas olid terad viljapea küljest lahti pekstud, tuli need puhastada. Selleks kasutati tuulamissarju. Tuulamine on viljaterade puhastamine õhuvoolu abil. Vanim tuulamisviis on vilja õhku viskamine, mida Eestis tehti Saaremaal, Kagu- ja Kirde-Eestis kuni 19. sajandi lõpuni.