Millal sina viimati liivalossi tegid?

Võsul on liivakujude tegemises võisteldud juba möödunud sajandi lõpuaastatest alates. See on üritus, mis liidab kahte kogukonda: püsielanikke ja suvitajaid.

Üritust korraldataksegi ühiselt. Võsu alevikuvanem Eha Sirelbu: “Suurt rõõmu teeb, et üha rohkem tuleb Võsule noori väikeste lastega peresid. Lastega on siin palju mõnusam olla kui ülerahvastatud Pärnus. Äsja sai valmis, julgen öelda, Eesti kauneim kergliiklustee.”

Ürituse korraldamisse on kaasatud nii kohalikud kui ka suvekodudes viibivad lapsed. Kuna liivaskulptuuride teemaks on tänavu lastekirjanduse tegelased ja fantaasiamaailm, juhivad ettevõtmist lapsed. Rachel Karolin Kundal, kes õpib Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumi 4. klassis, on Võsul suvekodu. Aktiivselt on ta kaasa löönud ka teiste kohalike ürituste korraldamisel. “Mulle väga meeldib siin. Kuuldavasti oli kirjanik A. H. Tammsaare öelnud Võsu kohta, et Võsu on laste paradiis. Olen temaga sada protsenti nõus,” rääkis tüdruk.

Liivaskulptuuride võistlusel valitakse välja kolm kõige silmapaistvamat tööd, ka publik saab valida oma lemmiku. Mitte ühegi võistlustöö tegijad ei jää preemiata!