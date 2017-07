Vasta mõisa kogunevad fotograafid

Kokkutulekul võivad osaleda kõik fotohuvilised – nii päris algajad, juba kogemustega pildistajad kui ka professionaalid.

Amatööridele on kokkutulek kohaks, kus omandada uusi fototeadmisi, eksponeerida oma fotosid ja suhelda sama huviala harrastavate kaaslastega.

Profifotograafidele loob kokkutulek võimaluse kohtuda kolleegidega, kuulda üksteise töödest-tegemistest ning jagada oma kogemusi noorematele.

Eesti fotograafide kokkutulekul on kavas fotograafia eri suundi käsitlevad loengud, seminarid ja töötoad. Lektoriteks on valdkonna tipud, kes paljude aastate vältel on oma töödega nii kodu- kui ka välismaal tunnustust leidnud.

Fotohuvilisi ühendav igaaastane suurüritus toimub 18. korda.