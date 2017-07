Porkuni elanik Ain Aasa on sealse kandi raiesmikelt saanud juba korraliku metsmaasikasaagi. Aasa sõnas, et kuigi ilmad olnud jahedad, on hea maasikaaasta. Valmimisperiood on pikk ja metsmaasikad järjest küpsevad. “Pikka aega ei olnud siinkandis praktiliselt üldse metsmaasikaid,” ütles Aasa. Aga neli aastat tagasi oli neid päris rikkalikult, eelmisel aastal veel rohkem. “Tänavune aasta ületab eelmise,” lisas ta.