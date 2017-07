Vastukaja: äitäh, vastasrind, meie valitsuse toetamise eest!

Sotside ja üldse praeguse valitsuse ideed levivad ja koguvad toetust. Neid on omaks võtmas ka opositsiooniline reformierakond, kelle esimees Hanno Pevkur tunnustab nüüdset koalitsiooni: see paik on meie kõigi Eesti, mõistame vajadust luua võrdsemaid võimalusi, saavutamaks heaolu kasvu kõikjal Eestis ning nõrgemate aitamisega teeme tugevamaks kogu Eesti. Õige, Hanno Pevkur, sa oled praeguse valitsuse eesmärgist täpselt aru saanud – vähem ebavõrdsust, võrdsemad võimalused, nõrgemate aitamine.