Rannar Vassiljev lahkub Viru Haigla AS-i juhatuse esimehe kohalt

"Tänaseks on ettevõte tugevamas seisus kui kunagi varem. Töös olevad ja lähitulevikus algavad ehitusprojektid on finantsidega kaetud ning uued omanikud valmis ja võimelised ettevõtte tegevusse aktiivselt ja edukalt panustama. Seetõttu saan juhtohjad rahuliku südamega üle anda, olles veendunud, et Viru Haigla suudab ellu viia algatatud projektid Tapal, Loksal ning Tallinnas ja alustada tulevikus ka uutega," kommenteeris Rannar Vassiljev.

Viru Haigla nõukogu ning aktsionärid tänavad Rannar Vassiljevit konstruktiivse ja professionaalse panuse eest ning soovivad talle edu järgmistes ettevõtmistes.

Alates juuni lõpust on Viru Haigla valdusfirma VH HoldCo OÜ omanikeks Estonian Medical Group OÜ (85%) ja Evensors OÜ (15%). Nõukokku kuuluvad Igor Pihela, Priit Pihela, Igor Pihela jr, Ermo Kosk ja Vesa-Pekka Juhani Silaskivi.

Viru Haigla AS tegutseb tervishoiu ja sotsiaalhoolekande valdkonnas Põhja-Eesti piirkonnas, pakkudes tööd ligi neljasajale inimesele. Viru Haigla AS-i kontserni kuuluvad muu hulgas AS Karell Kiirabi, Viru haigla ja Nõmmel uut esmaklassilist hooldekodu arendav Nõmme Hooldekodu OÜ.