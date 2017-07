Politsei karistas õlleveoki ümber ajanud ja sündmuskohalt põgenenud autojuhti

Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall ütles, et politsei koostatud väärteoprotokoll jõustub 26. juulil ja selle sisu ei saa enne avalikustada.

Veokijuht lahkus pärast avariid sündmuskohalt ja ilmus alles järgmise päeva lõunal kodulinnas Tartus politseijaoskonda.

Politsei tuvastas, et veoauto sõidukiirus enne Rägavere ristmikku oli läbisõidumõõdiku järgi kuni 80 kilomeetrit tunnis.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla sõnul selgitas juht, et jäi ringteel hoo maha võtmisega hiljaks. Samas väitis sohver, et veokil olla tekkinud piduririke.

Alla sõnul politsei veokile tehnilist ekspertiisi ei määranud. Sündmuskohalt lahkumist seletanud sõidukijuht õnnetusest tingitud šoki tõttu.

Rakvere külje all õllelaadungiga kummuli käinud sõiduk kuulus osaühingule Anidarauto. Plekkpurgid A. Le Coq Premium õllega olid teel Näpile. Äriühingu juhatuse liige Silver Reiljan ütles, et kahjusumma on suurusjärgus 40 000 eurot. Reiljani sõnul müüb kindlustusfirma purgid suure tõenäosusega oksjonil maha. Äriühingu juhatuse liige ei osanud öelda, kas oksjon korraldatakse interneti keskkonnas või mitte. “Kindlustus ütleb meile, kuhu purgid tuua,” lisas ta.

Õllelaadungiga avarii teinud autojuht enam selles firmas ei tööta.