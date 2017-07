Nelikud tüdrukud kannavad kauneid nimesid

Neli tüdrukut said väga kaunid nimed: Loore, Luise, Leene ja Lagle.

Vinni vallavanem Rauno Võrno rääkis, et nelja nime registreerimine võttis üksjagu aega. "Selle aja jooksul saime pereisaga mõnusasti juttu puhuda," kõneles vallavanem.

Pered käivad oma vastsündinuid vallamajas registreerimas ikka, kui tol hetkel, kui pereisale aint kätte neli sünnitunnistust roosade kaante vahel, sai vallavanem enda sõnul aru, et tegemist on millegi erilisega.

"See oli tõesti eriline hetk," ütles Võrno.

Valla poolt sai pere kingituseks nelja sordiga õunapuu, papud pisikestele titadele ning tordi pere suurematele lastele.

Nelikute võrra rikkamaks saanud peres oli enne kasvamas juba kolm last. Pereema on koos vastsündinutega hetkel Ida-Tallinna keskhaiglas kosumas, kuid laste tervis on stabiilne.