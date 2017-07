Noori peresid kutsutakse Prangli saarele elama

Noored pered leiavad kodu praegu tühjalt seisvas ning vallale kuuluvas vast renoveeritud õpilaskodus, lapsed saavad käia Prangli koolis.

"Mõte leida Prangli saarele kaks noort põhikooliealiste lastega peret sai alguse sellest, et meil on suurepärane kool, aga kohalikke lapsi ja noori jääb aasta-aastalt vähemaks," ütles Prangli saarevanem Terje Lilleoks. "Meil on olemas korralik vallale kuuluv õpilaskodu, mis viimasel ajal enamasti tühjana seisis. Pakume seda noortele peredele koduks – tulge Pranglile ning me lubame, et teil on siin tore elu. Loodan väga, et meie elanikkond täieneb kahe toreda perega ja kool saab lapsi juurde."

Prangli on imekaunis väikesaar, kus on puhas loodus – meri, liivarannad, kaunid männimetsad ja suured rändrahnud. Pranglil asuvad põhikool, kauplus, postkontor, arstipunkt, rahvamaja, tuletõrjedepoo ning üks asfaldiga kaetud tee. Suviti toimub Pranglil palju kultuuriüritusi ning saart külastavad turistid, tegutseb suverestoran.

Prangli saar on 6,44-ruutkilomeetrise pindalaga saar Soome lahes Viimsi poolsaarest kirdes, Leppneeme sadamast tunnise meresõidu kaugusel. Prangli on Eesti kõige põhjapoolsem aastaringse asustusega saar. Kolme küla peale kokku on Pranglil elanikke ligi 100.