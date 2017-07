Esmaspäeva hommikul said päästjad väljakutse Kundasse Lontova tänavale, kus puu takistas liiklust. Pärast puu eemaldamist teatasid pritsimehed Kunda linnavalitsusele, et sel tänaval on palju liiklusele ohtlikke puid, mis võivad sõiduteele langeda.