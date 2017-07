Edelaraudtee tahab hakata teenindama Tallinna–Tartu rongiliini varem Tallinna–Peterburi liinil sõitnud rongidega; ettevõtte hinnangul jääksid nende dotatsioonikulud Elroni omadega võrreldes ligi poole väiksemaks. “Tallinna–Tartu liinile on vaja ronge juurde, Elron on öelnud, et uusi ronge ei ole ega tule,” ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.