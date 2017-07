Helmen Kütt: mitmike mõlemad vanemad vajavad püsivat vanemahüvitist

"Kolmikute või nelikute sünd on kahtlemata erakordne sündmus, kuid lisaks mitmekordsele rõõmule toob see endaga kaasa ka mitmekordistuva tähelepanuvajaduse ja kulutused," põhjendab sotsiaaldemokraat Kütt, miks võiks riik mitmike mõlemale vanemale tasuda vanemahüvitist.

Helmen Kütt. / Mihkel Maripuu/Postimees

Ühekordsest suuremast toetusest on Küti hinnangul kindlasti palju abi, kuid just korraliku püsitoetuse vajadus laste esimestel eluaastatel on see, mida mitmike vanemad eriliselt esile toovad. "Ühe inimese ajast ja energiast kolme imiku või väikelapse eest hoolitsemisel jääb paraku väheks ning täiendav vanemahüvitis aitab seda koormust jagada," leiab Kütt, kelle sõnul on oluline tagada sellisel puhul ka teisele vanemale võimalus ennekõike just laste kasvatamisele pühenduda.

Küti sõnul on vanemapuhkust ja -hüvitist puudutavad muudatused riigikogu sotsiaalkomisjonis arutlusel veel sel sügisel. "Ma olen päris veendunud, et me leiame senisest parema lahenduse kolmikute ja enamate laste toetamiseks," ütles Kütt ning rõhutas, et muudatuste puhul tuleb kindlasti arvestada ka erandjuhuga, et mitmikud võivad sündida ja jääda kasvatada ka üksikvanemale. (BNS)