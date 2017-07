Taaskasutuskaupluse jäätiserestid läksid rändama

Kaupluse Facebooki-lehel seisab: "Hea klient, kes sa eile, 18.07.2017, kell 12.41 võtsid kogemata meie sügavkülmiku jäätiserestid, palun too need tagasi!"

Restid olid sügavkülmikust selle sulatamise tõttu välja võetud ning pakkimislauale asetatud. "Panime tühjad restid pakkimislauale, ja sealt nad kaasa võetigi. Kahjuks klienditeenindaja, kes oli samas, seda ei märganud. Siinkohal pean ütlema, et me ei süüdista kliendi, et võttis, aga väga palume, et ta need tagasi tooks või saadaks postiga, kui ise ei julge tulla," seisab kaupluse teadaandes.

Juhtum on jäädvustatud turvakaamera lindile.