Kui küsida, mis teeb meid õnnelikuks, siis jagunevad vastused tavaliselt pooleks. Eriti suvel vastab suur osa inimesi, et soe ilm ja päike, teine osa on praktilisem ja ütleb, et sissetulek võiks parem olla. Palgatõus ja päike paistab – topeltrõõm! Siis sattusin lugema selle aasta maailma riikide õnnelikkuse edetabelit ja minu teooria sai tugeva lopsu.