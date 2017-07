Aleksandr Holst, kes ­Vladimir Volodini käe all on, hakkas habet kasvatama umbes aasta eest ning käib seda korrigeerimas iga kahe nädala tagant. Vahepealsel ajal hooldab habet trimmeri ning spetsiaalsete vahenditega. Pärast poolt aastat habemekandmist ajas mees näo siledaks ja tundis, et on justkui kümme aastat nooremaks muutunud. Õige pea asus ta aga uuesti habet kasvatama. ­“Mõnikord läheb peegli ees kauem aega kui naisel,” ütleb mees naerdes.

|

FOTO: Kasper Mäe