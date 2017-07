Juhtkiri: kommionude valimispidu

Juba Lenin kutsus poisse oma põlve peale, seega ei ole asjata hirmul need, kes kardavad, et valimiskommionud ja -tädid peagi aktiveeruvad ning hapras ja mõjutatavas eas koolilapsi endale soodsas suunas painutada üritavad. See muidugi ei tähenda, et täiskasvanud mõjutatavad ei oleks. Pole harvad uudised, et mõni kandidaat on endale hääle saanud pudeli kangema või paki suitsu eest. Nii et vahendeid ei valita.

Kindlasti mõjutab noortele antud valimisõigus ka seda, millistesse kanalitesse kampaaniad nüüd suunatakse. Tarbivad kooliõpilased ju enam sotsiaalmeedia kanaleid, ajalehti loevad ja televiisorit vaatavad vähem. Kuigi infokülluses kasvavad noored arvatakse olevat informeeritud, ei taga aktiivne internetikasutus veel õigele infole sattumist. Seega võib näiteks Facebookis toimuv alles kujunevat inimest tugevalt mõjutada.

President Kersti Kaljulaid soovitas noorteühenduste suvekooli avades kõigil sealviibijail enne valimisotsuse tegemist kandidaatidega suhelda. See on hea ettepanek, sest kuigi lubadused võivad olla säravad ning näod plakatitel siledaks tuunitud, avaldub inimese tõeline olemus siiski temaga lävides. Silmavaade, käepigistus, kõnemaneer räägivad palju.

Kandidaate noored huvitavad. Aga kas valima minemine noori? Tõenäoliselt lähevad valima need, kellel on kohalikust elust oma ettekujutus ja arvamus. Samas võib kooliõpilase valimiskasti juurde viia ka tõik, et nimekirjast leiab mõne koolikaaslase või sugulase.

Kuigi noorte kaasamine võib anda uue põlvkonna poliitikutele suurema võimaluse, ei hakka nende häälte toel volikogudesse pääsevad uued tulijad tõenäoliselt siiski tooni andma, vaid jäävad pigem vähemusse.